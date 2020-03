PSG-Dortmund : Le doute Mbappé

Comme si le huis clos lié au coronavirus n’était pas suffisant, le Paris Saint-Germain doit gérer le cas Kylian Mbappé ces dernières heures, avant de disputer son huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Dortmund mercredi soir (1-2 à l’aller). Malade, l’attaquant français a manqué les deux dernières séances d’entraînement et a même été testé au Covid-19. En clair, même s’il joue, le champion du monde ne sera pas à 100% de ses capacités. Et Paris envisage forcément plusieurs options. En cas d’absence ou de début sur le banc, Pablo Sarabia part avec une longueur d’avance sur Mauro Icardi pour épauler Edinson Cavani, Angel Di Maria et Neymar dans le 4-4-2 de Thomas Tuchel.

Hazard et Brandt en concurrence

Le technicien allemand surveillera également de près Thiago Silva, dont les derniers tests physiques sont rassurants. Mais un doute subsiste et une décision sera prise aujourd’hui, indique L’Equipe. Pour le reste, un choix devra également être fait entre Layvin Kurzawa et Juan Bernat, tandis qu’Idrissa Gueye part avec une longueur d’avance sur Leandro Paredes pour être associé à Marquinhos au milieu. Si le Brésilien ne doit pas reculer en défense, évidemment. Côté allemand, Lucien Favre devrait opter pour le même onze qu’au match aller. A moins que Julian Brandt, qui était blessé, ne soit préféré à Thorgan Hazard à gauche de l’attaque. Quoiqu'il en soit, le club francilien aura une situation à renverser après la défaite du match aller. Et il l'a déjà fait dans son histoire européenne.