La cicatrice reste vive. Un mois après sa bévue à Bernabeu, qui a précipité la chute du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid en huitième de finale retour de Ligue des Champions (1-3), Gianluigi Donnarumma est sorti du silence. Le gardien italien n'a pas fui ses responsabilités. Avec humilité, il a tenu à envoyer un message aux supporters, tout en assurant qu'une remise en question, personnelle et collective, avait bien eu lieu.

"On comprend le mécontentement des supporters"

« Oui, c’était dur, c’était très dur, a reconnu l'Italien dans un entretien accordé à PSG TV. On comprend le mécontentement des supporters, et on sait aussi que malheureusement, c’est le football. Nous devons aller de l’avant et nous le faisons".

"C’est difficile, mais dans cette équipe, il n’y a que des grands joueurs, a poursuivi l'international italien, également sous le choc de l'élimination de sa sélection pour la Coupe du monde. Nous sommes tous tristes pour la Ligue des champions, mais nous nous devons aussi de regarder vers l’avenir et de bien finir cette saison, redonner de la joie à nos supporters, en retrouvant le plaisir de jouer, et c’est ce que nous sommes en train de faire. On s’entraîne bien, on travaille dur. Nous sommes prêts pour ce rush final, et à offrir cet ultime moment de joie à nos supporters. On ne doit pas oublier que reconquérir le championnat était aussi notre objectif et que ce n’est pas facile. Mais nous sommes là, nous nous sommes réunis et nous nous donnons de la force les uns envers les autres », a conclu le portier du PSG.