Défenseur central de métier, Abdou Diallo a étoffé sa palette cette saison en explorant le côté gauche de l'arrière-garde parisienne avec une réussite certaine. En Ligue des Champions face à Manchester United ou Barcelone en cours de match, ou encore en Ligue 1 dans le choc contre Lyon, l'ancien international Espoirs français a convaincu dans ce rôle. “(Je m'y sens) plutôt bien. Après, j’ai été formé central. Mais dans le foot, il n’y a pas d’états d’âme. Si le coach me met là, c’est qu’il considère que je peux jouer à ce poste. Je donne le maximum, je regarde les latéraux du PSG et européens pour progresser", a-t-il expliqué dans un entretien accordé à L’Équipe.

"Un échec, ce n'est pas forcément négatif"

Abdou Diallo en a également profité pour évoquer sa montée en puissance. Tout est parti d'une prestation catastrophique contre Monaco à l'automne... “Vous savez, tout n’a pas été facile dans mon parcours. Un échec, ce n’est pas forcément quelque chose de négatif. Monaco, je me dis : “OK, regardons le match et analysons : il y a 99 % de bon et 1 % de dégueulasse. Gardons 99 % qui nous permettent de rester calme et gommons les 1 %. Le spectateur, c’est naturel, il vient prendre de l’émotion quand il regarde un match et, quand elle est négative, il critique. C’est son rôle, il faut l’accepter.“ Un discours réfléchi qui porte ses fruits sur le terrain.