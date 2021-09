PSG : Di Maria, une longue suspension à venir

Le Paris Saint-Germain ne pourra pas compter sur toutes ses forces vives pour le début de la Ligue des champions. Dans un groupe particulièrement relevé où il retrouvera notamment Manchester City et le RB Leipzig, le club parisien devra faire sans Angel Di Maria pendant les trois premières rencontres de la phase de poules de la compétition. L'Argentin a écopé de trois matchs ferme.

Si le vainqueur de la Copa America 2021 a ainsi été suspendu, c'est parce qu'il avait eu un geste d'énervement vis-à-vis de Fernandinho lors de la demi-finale retour ayant opposé le PSG à Manchester City la saison passée. Paris sait depuis le 8 juin dernier que son joueur ne pourra pas être aligné pour ces trois matchs.

Mais étant donné le nombre croissant de joueurs parisiens présents à l'infirmerie, l'information n'est pas des plus rassurantes. Pour autant, le réservoir de talents reste bien fourni et les supporters du PSG peuvent aborder le premier match prévu le 15 septembre face au Club Brugge, avec un certain optimisme.