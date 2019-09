PSG: Di Maria mieux que Neymar

Principal artisan de la victoire 3-0 décrochée par le PSG face au Real Madrid, mercredi, à l’occasion de la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue des champions, Angel Di Maria a inscrit à cette occasion ses 19e et 20e buts en C1.

L’Argentin a notamment marqué ses 11e et 12e buts avec le PSG en Ligue des champions, devenant ainsi le quatrième meilleur buteur de l’histoire du club en Coupes d’Europe.

Grâce à ces 12 buts, il fait mieux que Neymar et Rai, tous les deux auteurs de 11 buts, et n’est plus devancé que par Edinson Cavani (29 buts), Zlatan Ibrahimovic (20) et Georges Weah (16).