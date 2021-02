PSG : Di Maria et Verratti incertains contre le Barça ?

Vainqueur de l'Olympique de Marseille 2-0 dimanche soir, le Paris Saint-Germain a remporté ce 100e Classique grâce à des buts de Kylian Mbappé (9eme minute) et de Mauro Icardi (24eme minute). Seule ombre au tableau, les blessures d'Angel Di Maria et de Marco Verratti. L'Argentin est sorti très rapidement, à la 11eme minute, après avoir délivré une passe décisive à Mbappé. Il s'est ensuite plaint de douleurs à la cuisse.

Mauricio Pochettino n'a alors pas pris pas de risques et l'a remplacé par Pablo Sarabia. De quoi inquiéter le staff quant à sa participation aux huitièmes de finale aller contre le FC Barcelone, le 16 février. Néanmoins, en conférence de presse d'après-match, l'entraîneur parisien a tenu à rassurer tout le monde : « On doit attendre les résultats des examens mais la blessure ne semblait pas très grave ». S'il est pour le moment incertain, sa présence, ou non, sera fixée par ses examens et l'avis du staff médical du club.

Icardi aussi touché

Dans les ultimes minutes, alors que le match était plié, le Marseillais Dimitri Payet s'est essuyé les crampons sur les côtes de Marco Verratti. Et il a écopé d'un carton rouge, malgré ses excuses. L'international italien, qui boitait, a lui été contraint de rester sur le terrain jusqu'au coup de sifflet final, le PSG ayant déjà effectué ses cinq changements autorisés. Comme pour son coéquipier Di Maria, Pochettino n'a pas pu en dire beaucoup plus : « Marco a reçu un gros coup à la hanche, on devra aussi l’examiner ». Les Parisiens espèrent maintenant des bonnes nouvelles, alors que Mauro Icardi, touché lors d'un choc avec le gardien marseillais Steve Mandanda, doit lui aussi passer des examens médicaux.