PSG : Di Maria a délivré 100 passes décisives avec le club

Le rêve de gagner la Ligue des Champions avec le PSG



Le cap symbolique des 1⃣0⃣0⃣ passes décisives pour Ángel Di María avec le PSG

𝐅𝐢𝐝𝐞𝐨 pour vous servir



— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 8, 2021

Il n'a pas été le joueur le plus à son avantage mardi soir sur la pelouse de l'Allianz Arena de Munich, lors du quart de finale aller de Ligue des Champions frénétique remporté par le PSG face au Bayern (2-3) , mais Angel Di Maria a été décisif. Passeur sur le troisième et ultime but du match marqué par Kylian Mbappé à la 68ème minute, le natif de Rosario a en effet délivré sa 13ème passe décisive de la saison, toutes compétitions confondues.comme l'indique le site officiel du PSG. C'est en Ligue 1 que Di Maria a été le plus prolifique, avec 64 passes décisives, et 16 dans la reine des compétitions de clubs, notamment.Celui qui a prolongé son contrat le 12 mars dernier jusqu'en 2022 avec le PSG devrait devenir le meilleur passeur de l'histoire du club.. L'ancien élément de Manchester et du Real Madrid âgé de 33 ans a déjà remporté la Ligue des Champions, sous le maillot du Real Madrid, en 2014 à Lisbonne, mais a récemment confié à beIN Sports qu'il voulait y parvenir avec un second club en particulier. "a-t-il expliqué, le 4 avril dernier. Rendez-vous face au Bayern Munich mardi 13 avril, pour le quart de finale retour.