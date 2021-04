PSG : Danilo est plus en confiance grâce à Pochettino

Danilo Pereira s'est peu à peu rendu important au sein de l'effectif du club francilien. Cela n'avait pas forcément bien commencé sous la direction de Thomas Tuchel, qui a souvent changé le joueur de poste. Cela avait donné lieu à une remarque acide du milieu de terrain de formation : "Défenseur, ce n’est pas mon poste, moi, je suis milieu de terrain. L’entraîneur me demande de jouer en défense centrale, je m’applique à faire ce que le coach me demande", disait-il à Téléfoot en novembre dernier, après un revers face à Leipzig en Ligue des Champions (2-1).

"Pochettino m'a beaucoup aidé"



Arrivé en octobre dernier au PSG en provenance du FC Porto,Depuis, Tuchel a pris la direction de Chelsea et Pochettino est arrivé à Paris, en janvier dernier. Un nouvel entraîneur qui confère une grande confiance au natif de Bissau. Dans un entretien accordé à PSG TV, le joueur s'est exprimé sur le thème de sa polyvalence. "Changer de poste, c'est aussi une motivation et une forme d'apprentissage pour moi.. J’ai aujourd’hui davantage de confiance pour évoluer en défense", a-t-il tonné.Face au calendrier dense du PSG, et les rencontres tous les trois jours, Danilo a préféré valoriser le côté positif, plutôt que de se plaindre du rythme effréné, alors que le club de la capitale affrontera Manchester City, mercredi en demi-finale aller de la Ligue des Champions (21 heures). "Plus nous jouons, plus nous pouvons intégrer les idées de l’entraîneur aussi.Et on le voit bien à chaque match, plus on joue, plus on intègre ses idées, et mieux on se sent physiquement. C’est perceptible."