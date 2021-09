Le Paris Saint-Germain a dû se contenter d'un match nul assez décevant, face à Bruges (1-1), pour son entrée en lice en Ligue des Champions. Mauricio Pochettino doit encore trouver la bonne formule pour son effectif XXL. Son homologue Antonio Conte s'est exprimé sur cette situation très particulière.



"Avoir trop de choix, c'est aussi un problème à résoudre"



"Habituellement, nous les entraîneurs, nous nous plaignons du manque de joueurs, surtout de joueurs de qualité, a expliqué le technicien italien dans des propos accordés à Sky Italia. Dans le cas de Paris, nous parlons d'une équipe dans laquelle l'entraîneur a tellement de choix, et c'est aussi un problème à résoudre. Pour l'entraîneur, le mot clé est l'équilibre, avec Neymar, Messi et Mbappé qui doivent toujours jouer et occuper certains espaces sans les céder. Pochettino devra être bon pour trouver un système de jeu qui garantisse un minimum de sécurité pour le gardien dans la phase de non-possession", a conclu Conte.