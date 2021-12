PSG – Bruges : Mbappé efface un record de Messi

30 - Kylian Mbappé a marqué son 30e but en Ligue des Champions, devenant le plus jeune joueur à atteindre ce cap dans l’histoire de la compétition (22 ans et 352 jours). Rapide. #PSGCLU pic.twitter.com/Ws6odfGhQW

— OptaJean (@OptaJean) December 7, 2021

Un geste décisif par match pour Mbappé en C1



Et un record de précocité de plus pour Kylian Mbappé ! Ce mardi, lors de la rencontre entre le PSG et le Club BrugesIl l’a fait à seulement 22 ans et 352 jours. Personne n’avait jamais fait mieux dans l’histoire de la compétition. Et plusieurs joueurs de renommée ne sont pas parvenus à monter aussi haut sur tout le long de leur carrière, tels que Wayne Rooney, Kakà ou Samuel Eto’o.Avec une frappe enroulée du droit, consécutive à une grosse erreur du gardien adverse, Mbappé a donc atteint ce total important.Ce dernier n’avait signé son 30but dans la plus belle des compétitions qu’à 23 ans et 131 jours.Cinq minutes seulement après avoir ouvert la marque, Mbappé inscrivait un doublé dans ce match face aux Belges. Ce qui lui fait donc 31 pions en C1.Voire même le dépasser.Notons qu’en plus de ses buts, Mbappé brille aussi à travers ses passes décisives. Il en compte 20 en 51 rencontres jouées de Ligue des Champions, dont celle du jour qui a permis à Lionel Messi de porter le score à 3-0.Enfin, pour être complet, il y a lieu de souligner que l’ancien Monégasque en est à 46 buts inscrits sur la seule année 2021 (en club et en sélection).Et le dernier français à avoir réussi à scorer autant sur année civile c'est Jean-Pierre Papin, l'année de sa consécration comme Ballon d'Or (1991). Un présage pour la suite ?