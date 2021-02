PSG : Bernat, absent de la liste pour la suite de la Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain va débuter la phase finale de la Ligue des Champions comme il a débuté les poules, sans Juan Bernat. L'Espagnol, toujours en convalescence mais qui devrait reprendre dans les mois à venir la compétition, n'a pas été intégré dans la liste des joueurs sélectionnés par le PSG. Ce mercredi, l'UEFA a publié les contenus des choix des entraîneurs et le latéral gauche, blessé depuis la mi-septembre, ne donne pas assez de garantie pour la seconde phase de la compétition. Avec lui, trois autres parisiens sortent également de la liste, il s'agit de Bandiougou Fadiga (prêté à Metz), Maxen Kapo et Kays Ruiz-Atil. Ce dernier, qui avait intégré l'équipe première en début de saison, a notamment été renvoyé avec les U19. À l'instar d'autres équipes, le Paris Saint-Germain n'a pas recruté lors de ce mercato et n'a donc pas rajouté de joueur. Si le cas des deux jeunes parisiens se révèlent plus anecdotiques, l'absence de Juan Bernat peut interroger.

Bernat en fin de contrat bientôt

Cadre de l'équipe depuis le 31 août 2018 et son arrivée dans la capitale, l'Espagnol a toujours semblé investi dans le projet du PSG. Joueur exemplaire avec Thomas Tuchel, le latéral gauche attend toujours de savoir si son avenir s'inscrira plus loin que juin prochain, la date d'expiration de son contrat. En novembre dernier, l'ancien Bavarois était plutôt confiant quant à l'avancée des négociations avec la formation parisienne. « Je crois qu'elles aboutiront [...] je veux rester de nombreuses années ici » avait-il indiqué à l'AFP. Reste que selon lui, il espère revenir bientôt mais ce n'est sûrement pas son absence de la liste pour la suite de la Ligue des Champions, là où le PSG joue sa renommée internationale, qu'il faut y voir un bon signe. Face au FC Barcelone, en huitième de finale de C1, les 16 février et 10 mars prochains, les Parisiens auront besoin de cadres dans le vestiaire. Même en dehors, Bernat peut s'avérer précieux.