PSG - Bayern : les regrets de Julian Nagelsmann

Il n’est pas satisfait. Mardi soir, le Bayern Munich a fait un pas vers les quarts de finale de la Ligue des Champions grâce à sa victoire au PSG (0-1). Un résultat qui n’a pas contenté suffisamment Julian Nagelsmann. Présent en conférence de presse d’avant match face au Borussia Monchengladbach (samedi à 15h30), le jeune technicien du club bavarois a fait part de ses regrets après le match aller.

« Au match aller, nous aurions pu marquer plus de buts. En deuxième mi-temps aussi, nous aurions pu conclure deux ou trois fois. Il nous a manqué quelques détails. La clé pour le match retour sera de les occuper offensivement. Mbappé a dit qu’ils peuvent nous faire mal s’ils ont le ballon et jouent un football offensif. Mais c’est la même chose dans l’autre sens. Nous ne pouvons pas toujours défendre contre eux. Nous devons penser offensivement. Nous devrions aller chercher le deuxième et le troisième but et ne pas essayer de faire durer le 1-0 » lâche l'entraîneur du Bayern Munich, déjà les yeux fixés sur le match retour (mercredi 8 mars).