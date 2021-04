Plus les heures passent et plus le Paris Saint-Germain se rapproche du match le plus important de sa saison européenne. Après leur succès à l'aller (2-3), les hommes de Mauricio Pochettino s'apprêtent à accueillir le Bayern Munich ce mardi au Parc des Princes (21h), dans le cadre d'un quart de finale retour de Ligue des champions qui pourrait faire des étincelles. En conférence de presse, Presnel Kimpembe a dit son envie de jouer cette rencontre.

Ce lundi devant les micros, le défenseur parisien a tenté de raison garder pour bien rester concentré avant cette échéance capitale : "On est tous très bien et on est calme. On prépare le match sereinement. On connait l'importance de ce genre de match, donc il y a un peu d'excitation, mais il faut aussi rester calme et sérieux."

Marquinhos absent ? Un manque

Quant à une possible absence de Marquinhos, touché et sorti prématurément à l'aller, Presnel Kimpembe concède que ce serait un coup dur, même s'il a confiance en celui qui pourrait le remplacer : "On connait tous les qualités de Marqui. C'est le leader de la défense et s'il devait être absent, ce serait un manque. Mais on a de très grands joueurs dans cet effectif."

Ne lui parlez plus du Barça

Le Parisien ne veut en revanche surtout pas faire de parallèle entre le huitième de finale retour face au Barça (1-1 au Parc après avoir énormément souffert) et ce qui pourrait se passer mardi contre le Bayer : "Pourquoi un risque ? Le match de Barcelone est passé. Là on est sur Munich. Ce sont deux confrontations différentes et l'équipe est prête."

Kimpembe : “Aucun match ne se ressemble”