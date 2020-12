PSG-Basaksehir toujours stoppé !

La rencontre PSG-Istanbul Basaksehir est toujours stoppée ! La formation turque ne veut pas reprendre suite aux propos racistes du quatrième arbitre envers Achille Webo, membre du staff de la formation turque. La rencontre est stoppée depuis plus d'une heure. Pour rappel, le 4e arbitre a qualifié Webo de "negro" pour parler de l'ancien joueur camerounais à l'arbitre central. Webo lui a alors lancé : "Why you say negro ?". Joueurs du PSG, notamment Neymar, Mbappé et Kimpembe, et joueurs de Basaksehir, avec Demba Ba en premier lieu, ont décidé de demander des explications, sans succès. Les deux équipes ont alors décidé de quitter le terrain aux alentours de 21h10. Depuis, aucune décision n'a été prise.