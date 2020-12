PSG-Basaksehir : La solidarité des Parisiens

Il était presque 21h15 mardi soir au Parc des Princes, lorsque la rencontre de Ligue des champions entre PSG et Istanbul Basaksehir a été interrompue pour une raison inédite. Alors que Presnel Kimpembe venait d’échapper à un avertissement pour un tacle sur Fredrik Gulbrandsen, le banc turc s’en est vertement plaint, ce qui n’a pas été du goût du quatrième arbitre, Sebasian Coltescu. Ce dernier a alors utilisé le terme de "negro" pour désigner Achille Webo, adjoint de l’entraîneur stambouliote Okan Buruk.



De quoi déclencher la colère du Camerounais, et celle de la délégation turque, à commencer par Demba Ba, sur le banc mardi et qui est venu demander des comptes à l’officiel roumain. Sans être convaincu par les explications de ce dernier, qui assure avoir dit "negru" ("noir" en roumain). Et alors que les joueurs de l’équipe turque n’ont pas voulu reprendre le match, leurs adversaires se sont tout de suite montrés solidaires.

Mbappé : "M. Webo, nous sommes avec vous"

"Venez on sort, venez on sort" Kimpembe



"Nous ne pouvons pas jouer avec ce gars", a notamment lâché Kylian Mbappé, rejoint par Marquinhos, rapporte L’Equipe. "Venez on sort, venez on sort", embraye ensuite Kimpembe. Et c’est donc ensemble que les deux équipes sont rentrées aux vestiaires, et n’ont finalement jamais repris le match, qui a été reporté au lendemain. Il a pourtant bien failli redémarrer lorsque Ba et plusieurs joueurs turcs ont proposé aux Parisiens de revenir sur le terrain main dans la main. Mais certains coéquipiers de l’international sénégalais auraient refusé, selon RMC.



Les Parisiens ont ensuite affiché leur opposition au racisme sur les réseaux sociaux. Cela a notamment été le cas de Neymar, qui s’était plaint de propos racistes d’Alvaro Gonzalez lors du dernier PSG-OM. Mbappé et Kimpembe ont également publié des messages dans ce sens. "Dites non au racisme. M. Webo, nous sommes avec vous", a écrit l’ancien Monégasque sur Twitter. Une solidarité qui honore les joueurs de la capitale.