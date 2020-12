PSG-Barça : Le Barça lance déjà les hostilités !

Le PSG connaît son adversaire en 8es de finale de Ligue des Champions et il s'agit d'une vieille connaissance, puisque le champion de France va défier le Barça, club responsable de l'une des plus grandes humiliations de l'histoire de la formation francilienne. Et le club Blaugrana n'a pas hésité à remuer le couteau dans la plaie. En effet, l'équipe de Lionel Messi n'a pas hésité à publier sur ses réseaux sociaux plusieurs souvenirs des confrontations entre les deux équipes, dont la dernière rencontre en date du 8 mars 2017 avec le fameux épisode de la "remontada".

😍 Momento histórico, celebración inolvidable 💙❤ pic.twitter.com/XashgKWBS7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 14, 2020

"Moment historique, fête inoubliable", se remémore ainsi le club blaugrana sur son compte Twitter. Depuis le rachat du PSG par QSI en 2011, les deux clubs se retrouveront en 2021 pour la quatrième fois lors de la phase finale de Ligue des champions. Les trois premières rencontres ont toujours produit des éliminations parisiennes. Le Barça a donc toute la latitude pour pavaner quelques mois encore, avant des retrouvailles qui s'annoncent explosives.



Marquinhos : "Barcelone, un grand challenge"