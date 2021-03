PSG-Barça : Kimpembe, retour vers le futur

Dans l’imaginaire collectif, le PSG-Barça de 2017 rime d’abord, et forcément, avec remontada. Mais avant que les Catalans, vainqueurs 6-1 au retour dans un Camp Nou survolté, ne réussissent cet exploit historique, ils avaient été victimes à l’aller d’une véritable masterclass parisienne (4-0). L’un des matchs les plus accomplis du club de la capitale sur la scène européenne, auquel avait grandement contribué un petit nouveau.



En l’absence de Thiago Silva, touché à un mollet, Presnel Kimpembe avait effectué ses grands débuts en Ligue des champions. Et quels débuts ! A 21 ans, ce pur produit de la formation parisienne avait totalement éteint la "MSN", et donc fait vivre un véritable enfer à Lionel Messi et Luis Suarez, ainsi qu’à celui qui allait devenir son coéquipier quelques semaines plus tard : Neymar.



Mais trois semaines plus tard, c’est depuis le banc de touche de l’enceinte barcelonaise qu’il avait vécu le festival de "Ney" et, surtout, la plus grande désillusion de l’histoire de son club formateur. Rétabli, Thiago Silva avait en effet retrouvé sa place, mais avait trop fait reculer le bloc parisien, comme allait vertement lui reprocher Unai Emery, son entraîneur d’alors. Toutefois, rien ne dit que ce cataclysme aurait pu être évité avec Kimpembe titulaire.

Kimpembe vs Lenglet, le match des Bleus :

Il joue même avec une rage de dents

Surtout que "Presko" a lui aussi vécu sur le terrain de cruelles déceptions sur la scène européenne, comme, décidément, ce huitième de finale retour de Ligue des championsMais il a surtout beaucoup grandi depuis 2017, et connu sa première sélection en équipe de France un an plus tard, avant d’être sacré champion du monde en Russie.Déjà très important au PSG, il est devenu un titulaire indiscutable avec le départ de Thiago Silva pour Chelsea à l’intersaison, et forme une redoutable charnière avec Marquinhos, que Mauricio Pochettino, contrairement à son prédécesseur Thomas Tuchel, utilise exclusivement en défense.Un Kimpembe qui compte bien encore se rappeler au bon souvenir des Barcelonais mercredi soir, trois semaines après la victoire 4-1 des Parisiens en Catalogne. Et ce ne sera pas depuis le banc cette fois…