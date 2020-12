Après un succès étriqué contre Leipzig (1-0) il y a une semaine, le Paris-Saint-Germain va disputer une nouvelle finale contre un adversaire de taille. Le déplacement à Old Trafford contre Manchester United est un tournant pour la suite. Et le technicien allemand a bien l'intention de voir un contenu plus séduisant.



"C'était aussi le plan contre Leipzig mais ce n'était pas possible pour nous. Si le jeu demande ça, on doit trouver des réponses sur le terrain, a-t-il expliqué mardi en conférence de presse. Contre Leipzig, on n'a pas pu contrôler. Il fallait trouver des solutions défensivement. On était bas, trop bas, mais c'était nécessaire. Si demain on arrive à prendre le ballon, c'est la meilleure chose pour nous. Mais on doit toujours rester vigilants car Man U est une des meilleures équipes européennes en contre-attaque. On va essayer de contrôler, d'avoir la possession, car c'est le style qui nous donne de la confiance".

"On a ressenti la même chose contre Leipzig, c'était victoire obligatoire"

L'entraîneur du PSG veut faire abstraction de la pression. "On a ressenti la même chose contre Leipzig. C'était victoire obligatoire. Demain, ça dépendra du résultat de Leipzig. Mais il est clair qu'on arrive à Old Trafford pour gagner. C'est un des challenges les plus difficiles au monde. Mais on va préparer ça, tactiquement, mentalement. On va essayer d'influer sur l'équipe à tous les aspects pour être libres et disciplinés pour jouer avec confiance et solidarité. Cela sera nécessaire pour surmonter cet obstacle".



Le coach allemand refuse par ailleurs de s'attarder sur la problématique de l'état d'esprit. "Ce n'est pas une question d'état d'esprit, a-t-il coupé court. Il y a plusieurs raisons. La situation est très compliquée parce qu'il y a beaucoup de raisons. On en a beaucoup parlé. Maintenant, on arrive à cette finale à Old Trafford. J'ai vraiment l'impression que nous ne sommes pas ici pour avoir des excuses. C'est possible de gagner ici, c'est un grand challenge parce que Man U est super fort".

"La période de disette de Kylian Mbappé ? Je ne peux pas l'expliquer car il a tout"

Il a évidemment été question d'Edinson Cavani, buteur retrouvé depuis dimanche. "On connait bien Edi, on doit trouver des solutions contre lui, il est très fort dans la surface." Dans ses rangs, le technicien a assuré qu'il espérait compter sur Keylor Navas, Marquinhos et Layvin Kurzawa. Kylian Mbappé, de son côté, cherchera à mettre fin à sa période de disette. J'ai entendu cette statistique (pas de but en C1 depuis un an, ndlr) il y a une heure et j'étais très surpris. Je ne peux pas l'expliquer parce que Kylian a tout pour marquer à tous les niveaux, en Ligue des Champions aussi. C'est peut-être une bonne occasion pour lui d'en terminer avec cette période. C'est peut-être aussi une des raison pour lesquelles on a 6 points. Il a tout, la qualité, la personnalité pour être décisif. On va tout faire pour l'aider". Le décor est planté.