PSG, 90 minutes pour valider ses progrès

90 minutes à Lisbonne un soir d'août peuvent changer l'histoire d'une institution française quinquagénaire. Paris n'est qu'à une victoire d'une finale de Ligue des Champions inédite. Venir à bout de Leipzig ce mardi soir pour s'offrir une chance de soulever la coupe aux grandes oreilles pourrait permettre au club de la capitale de répondre aux attentes. Enfin.

PSG espère être le cinquième club français qualifié pour une finale de C1

Neuf ans après son rachat par QSI et son entrée dans une nouvelle dimension, le PSG n'a jamais été aussi proche de justifier les nombreux investissements. Depuis presque une décennie, l'objectif est ce sacro-saint trophée continental. 1 244 millions d'euros et de nombreux joueurs ont été utilisés pour y arriver Le champion de France n'est pas toujours allé dans la bonne direction mais aujourd'hui, chaque pierre posée a permis à l'édifice parisien de prétendre à une place dans le patrimoine français et l'histoire européenne. Une victoire ce mardi sur la pelouse de l'Estadio da Luz permettra à Neymar & co de rejoindre Reims, Saint-Etienne, Marseille et Monaco dans le cercle très fermé des clubs hexagonaux qui ont joué une finale de C1. Ces équipes ont écrit l'histoire du football tricolore et les Parisiens peuvent y rajouter une ligne prestigieuse.

De Neymar à Choupo-Moting, tous les Parisiens se sont mis au diapason

Moqué par ses échecs récurrents, critiqué pour sa folie dépensière, le PSG peut enfin mettre tout le monde d'accord. Même si le contexte est particulier, les hommes de Thomas Tuchel n'ont pas volé leur place dans le dernier carré de la plus prestigieuse compétition européenne. Les leçons des précédentes éliminations ont été retenues. Le temps des réjouissances précipitées et des adversaires sous-estimés est terminé. Paris n'a peut-être pas l'équipe la plus forte de son histoire mais elle a la plus complète. La remise en question a été efficace. Le duo Neymar-Mbappé est plus dangereux que jamais, la défense solide comme rarement et l'entre-jeu enfin dominé par des joueurs de devoir. A l'image du joueur le plus cher du monde ou d'Eric-Maxim Choupo-Moting face à Bergame la semaine passée, tous les éléments du groupe ont haussé leur niveau pour répondre aux exigences d'un Final 8 de Ligue des Champions.

Et si le PSG avait enfin le vécu européen qui lui manquait tant ?

Mentalement, les champions de France ont aussi passé un cap. Ils ne se cachent plus lors des grands rendez-vous. En huitième de finale, les Parisiens ont renversé le Borussia Dortmund après une défaite au match aller (1-2, 2-0), au tour suivant, ils ont lutté jusqu'au bout pour triompher d'une Atalanta Bergame qui avait ouvert le score (2-1). Malgré tous les millions du monde, ces exploits et ce vécu commun ne s'achètent pas. Aujourd'hui, ils ont été gagnés à la sueur des efforts et permettent aux coéquipiers de Thiago Silva de s'avancer avec des certitudes et un vrai collectif. Toutes ces péripéties font qu'au coup d'envoi d'une demi-finale de Ligue des Champions contre Leipzig, l'expérience est dans le camp parisien. Une situation inédite dans l'histoire récente du PSG sur la scène européenne. Pour construire un finaliste de la Ligue des Champions, il faut du temps mais pour assumer ce statut, 90 minutes à Lisbonne un soir d'août suffisent.