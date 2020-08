PSG : 5 000 personnes au Parc des Princes pour la finale de la Ligue des Champions

C'EST FAIT MESSIEURS-DAMES 🤩

NOUS SOMMES EN FINALE !

NOUS SOMMES EN FINALE !

NOUS SOMMES EN FINALE DE @ChampionsLeague !



❤️💙 #𝗪𝗲𝗔𝗿𝗲𝗣𝗮𝗿𝗶𝘀 pic.twitter.com/xcRFRjaGY0

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 18, 2020

15 euros pour voir le match sur les écrans géants, avec un repas

Le PSG a validé son billet pour la première finale de Ligue des Champions de son histoire, en s'imposant face à Leipzig, mardi soir en demi-finale de la compétition (3-0). Pour cette rencontre, le club francilien affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale, entre le Bayern Munich et l'Olympique Lyonnais.En effet, le club a obtenu l'autorisation afin de diffuser le match sur les écrans géants du Parc des Princes. Seulement, en raison de la jauge imposée par le gouvernement et du Covid-19, seules 5 000 personnes auront accès à l'enceinte du PSG pour vivre ce moment historique.Les billets seront vendus sur le même principe que lors des rencontres amicales récentes. Devant la grande demande, le club facilitera l'accès à ses plus fidèles abonnés. Ainsi, ceux-ci devront donner 15 euros pour l'achat d'un billet. Pour ce prix, ils pourront regarder la finale sur les écrans géants du stade, et disposeront aussi d'un repas.Suite à la victoire face à Leipzig, Thomas Tuchel avait eu un mot pour les supporters, au micro de RMC Sport :. L'adversaire en finale ? Je vais profiter et regarder ce match demain. Avec mes joueurs et mon staff. On sait que le Bayern est le favori, mais c'est le football (...) Évidemment, que ça sera le plus grand défi de ma carrière dimanche", avait indiqué le coach du PSG.