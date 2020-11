Cavani tient son match référence



🇬🇧 La remontée incroyable de Manchester United ! 😱

Menés 0⃣-2⃣, les Red Devils s'imposent finalement 3⃣-2⃣ notamment grâce à un doublé d'Edinson Cavani ! 🔴 pic.twitter.com/X7FcA0tffS



Depuis deux ans, les Parisiens ont eu le temps de mettre des visages sur les fantômes qui hantent leurs souvenirs contre Manchester United. Celui de Marcus Rashford est peut-être le plus effrayant. Parce que le jeune Anglais a pris l'habitude de jouer les bourreaux. Mais pour cette seconde manche de la saison contre le club anglais, les champions de France devront aussi surveiller Edinson Cavani, qu'ils connaissent mieux que personne.Ce dimanche après-midi, le Matador s'est presque occupé de tout pour impulser une "remontada" sur la pelouse d'un adversaire de qualité, Southampton (3-2). En deux temps, trois mouvements - grâce à deux coups de casque bien sentis, dans son plus pur style (74e, 90e+2) -, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain a offert un succès important à Manchester. L'arrière-garde parisienne devra donc redoubler de vigilance pour ne pas laisser de miettes à l'artilleur uruguayen.Le danger viendra également de l'international Portugais Bruno Fernandes, qui n'est autre que le joueur le plus décisif de United depuis son arrivée il y a un peu moins d'un an. Le milieu offensif a encore soigné ses stats en relançant l'espoir à l'heure de jeu (60e), quand les Mancuniens étaient au pied du mur après un premier acte catastrophique. Les deux buts rapides des Saints - par Jan Bednarek (23e) et Ward-Prowse (33e) - étaient survenus trop tôt...