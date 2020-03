Pourquoi les Parisiens ont chambré Haaland

On respire un bon coup...

Un compte à régler ? Trois semaines après avoir fait forte impression en Allemagne, en signant un doublé pour permettre au Borussia Dortmund de dominer le PSG en huitième de finale aller de la Ligue des champions (2-1), Erling Haaland est resté muet mercredi soir dans un Parc des Princes à huis clos, coronavirus oblige, où les Parisiens ont décroché leur qualification en l’emportant 2-0. Auteur de l’ouverture du score, Neymar a fêté son but en effectuant la célébration "yoga" du prodige norvégien, un geste reproduit avec tous ses coéquipiers à la fin du match puis partagé sur Instagram avec la légende suivante : "Paris est notre ville, pas la tienne."Un chambrage qui serait une réponse à une publication de l’ancien buteur de Salzbourg, dont la véracité reste à vérifier, qui aurait écrit sur Snapchat "ma ville, pas la tienne" sur une photo de lui à Paris. De quoi agacer des Parisiens qui avaient déjà peu goûté certains messages postés sur les réseaux sociaux, notamment celui d’Axel Witsel, après le match aller, comme l'a confirmé Presnel Kimpembe. Les deux équipes ne se sont pas d’ailleurs quittées en très bons termes, puisque les esprits se sont échauffés en toute fin de match. Un accrochage, débuté entre Neymar et Emre Can, qui a valu un carton rouge à ce dernier, et un jaune pour Angel Di Maria, suspendu pour le quart de finale aller.Le Borussia a peu goûté cet épisode, à l’image de Michael Zorc, le directeur sportif du club allemand. "On sait que Neymar est un bon acteur, et il l’a prouvé aujourd’hui", a-t-il ainsi lâché, remonté, à l’issue de la rencontre. Pour son entraîneur Lucien Favre, il y avait quelque chose de "presque ridicule" dans ce fait de jeu. "Neymar a exagéré", a déploré le technicien suisse pour la Sky. Haaland, clairement en perte de vitesse lors de ses dernières sorties et parfaitement contenu par Kimpembe mercredi, n'en a lui pas rajouté, et reconnu la supériorité d'adversaires "tellement bons".