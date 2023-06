Pour son ancien adjoint, Rudi Garcia va remporter la Ligue des Champions avec Naples

Rudi Garcia s’est offert un superbe rebond. Après un passage contrasté à l’Olympique Lyonnais et une éviction précoce d’Al Nassr en Arabie Saoudite, l’entraîneur français se retrouvait libre de tout contrat. Ces derniers jours, l’ancien du LOSC a été nommé à la tête du Napoli pour succéder à Luciano Spalletti. En Campanie, il retrouvera une équipe en grande forme et qui vient de remporter son premier titre en Serie A après 33 ans de disette. Si certaines stars pourraient être amenées à partir, à commencer par Victor Osimhen, Rudi Garcia tentera de faire aussi bien que son prédécesseur. Au moment d’évoquer sa signature, Frédéric Bompard a eu des mots élogieux pour celui dont il fut pendant quinze ans l’adjoint.

« Rudi est l’un des meilleurs entraîneurs d’Europe »

Le technicien estime tout simplement que Rudi Garcia remportera la Ligue des Champions avec le Napoli, comme il l’a confié à L’Equipe : « dans la vie, on a la place qu’on mérite. Rudi est l’un des meilleurs entraîneurs d’Europe. Des gens semblent surpris mais pas moi. Quand j’ai vu que Spalletti arrêtait, j’ai tout de suite pensé que le président de Naples (Aurelio De Laurentiis) allait le prendre. Il l’a toujours apprécié. Rudi à Naples, c’était inéluctable. (…) Rudi rêve de gagner la Ligue des champions et là, je pense qu’il le peut, le moment est arrivé pour lui. Quelque chose me dit qu’il va la gagner avec Naples. »