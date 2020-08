Dimanche prochain, le PSG a la possibilité d’inscrire son nom au palmarès de la Ligue des Champions. Les Franciliens n’ont plus qu’une étape à franchir, à savoir le Bayern. Ils sont proches de leur but, et pourtant il y en a qui trouvent le moyen de les montrer du doigt en ce moment. C’est le cas d’un certain José Mourinho. Pour le Special One, un triomphe à Lisbonne n’effacerait pas toutes les désillusions des campagnes écoulées.

"Des joueurs d'un autre monde, mais pas une équipe d'un autre monde"



« Je pense que c’est un échec qu’ils ne l’aient pas gagné les deux saisons précédentes car pendant cinq ou six ans, l’investissement est fou, la liste des meilleurs joueurs est incroyable, a souligné le coach portugais dans une interview accordée à DAZN. Depuis combien de saisons Thiago Silva est là, Marquinhos est là, puis tous les grands, Ibra, Cavani, Neymar, Mbappé. C'est bien sûr leur rêve et pour la première fois ils arrivent dans ce genre de situation et c'est le genre de matchs où ces gars s'épanouissent normalement, même si je pense qu'en équipe, ils ne sont rien d'un autre monde, ce sont juste des joueurs d'un autre monde ». Des propos forts, provocateurs et qui ont de quoi toucher les champions de France dans leur orgueil.



Invité pour finir à donner un pronostic concernant le match de dimanche, l’actuel manager des Spurs a lâché : « Je suis très mauvais à ce jeu-là. Cette question est une question que ma famille et mes amis me posent parce qu'ils pensent que je suis l'expert alors que je perds tant de fois ! J'avais l'habitude de dire dans ces compétitions que lorsque vous entrez en demi-finale, vous avez 25% de chances de gagner, et j'aime être encore plus stupide et dire que lorsque vous arrivez en finale, vous avez 50% de chances de gagner. Je ne dis pas que je préférerais que quelqu'un gagne, parce que ce n'est pas le cas, mais j'aime plus le concept d'une équipe avec des joueurs spéciaux que des joueurs spéciaux qui jouent dans une équipe. Pour me sentir plus en confiance avec mon concept, je préférerais que l'équipe avec des joueurs spéciaux gagne ».