Pour la première fois depuis 2013...

Il n'y aura ni Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo en finale de Ligue des champions, et ce pour la première fois depuis six ans. Et par extension, ce sera aussi la première fois depuis 2013 et la victoire du Bayern face au Dortmund de Jurgen Klopp (2-1) que ce n'est pas une équipe espagnole qui remportera la C1, puisque Liverpool affrontera soit Tottenham, soit l'Ajax (après son incroyable succès 4-0 face au Barça mardi, en demi-finales retour, qui rattrape la défaite 3-0 de l'aller). Le Real Madrid s'est imposé en 2014, 2016, 2017 et 2018, le Barça en 2015.