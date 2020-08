Pour Garcia, "c’est du 50-50" face à la Juventus

Victorieux lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions face à la Juventus Turin, en février dernier (1-0), l'OL sera en position favorable, vendredi pour la deuxième manche (21h). Et Rudi Garcia, le coach de l'OL, n'a qu'un objectif en tête, se rendre à Lisbonne afin de disputer la suite de la compétition. Il s'est confié sur ce sujet dans un entretien accordé à RMC Sport.



"Rendez-vous à Lisbonne ? Franchement oui ! C'est une obsession, on veut être à Lisbonne ! Vu l’adversaire qui nous est proposé, on va dire que c’est du 50-50 mais effectivement il faut aussi qu’on se rappelle qu’on les a battus, c’était un match magnifique chez nous au Groupama stadium devant les supporters. Mais on a fait l’exploit de battre la Juve, on n’a pas pris de but et on a marqué par Lucas Tousart un but qui, je l’espère, pèsera dans la balance à l’heure des comptes à la fin du match retour. Ce qui est certain, c’est que on ne va pas se contenter de défendre ce but d’avance. Il faut absolument tout faire pour marquer au Juventus stadium", a expliqué Rudi Garcia.

La Juve est bâtie pour remporter la C1 Même si la Juventus semble imposer moins de peur que par le passé, notamment en raison de sa saison en championnat d'Italie le coach ne veut surtout pas sous-estimer la Vieille Dame. Il a d'ailleurs affronté à de nombreuses reprises cette équipe lorsqu'il était coach de l'AS Roma en Italie (2013-2016).



"Ce que m'inspire la Juve ? Du respect ! J’entends beaucoup de débats sur la qualité du jeu de la Juve. Mais quand on n’a pas besoin de 38 journées pour être sacrée championne d’Italie pour la neuvième fois... Je crois que tout est dit. La Juve ne perd pas. Voilà, ils finissent comme d’habitude devant tout le monde car ils n’ont pas de concurrents en Italie. On sait qui on joue. On joue une équipe qui, depuis qu’elle a pris Cristiano Ronaldo, est bâtie pour gagner la Ligue des champions tout comme le Paris-Saint-Germain. C’est pour ça que Cristiano Ronaldo est arrivé. De toute façon, il gagne le championnat chaque année donc ils ont un objectif majeur, c’est de gagner la Ligue des champions donc ça rehaussera notre qualification si on est capable de l’obtenir", a jugé Rudi Garcia.