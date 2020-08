Franz Beckenbauer, qui fait à la fois partie des plus grands joueurs et les plus grands entraineurs de l’histoire du football allemand, a été invité à donner son avis au sujet du PSG. Pour lui, la formation de son compatriote Thomas Tuchel est « une sacrée bonne équipe ». « Ce sera le match le plus difficile de cette saison de Ligue des champions, a-t-il ajouté dans une interview au site du Bayern en évoquant le grand rendez-vous de dimanche. Je ne trouve pas de points faibles avec eux et je m'attends à un match très disputé », a-t-il déclaré.

« Si la réussite est de son côté, le Bayern l’emportera »



« Le Kaiser » a enchéri en étalant son souhait de voir le jeu primer sur l’enjeu : « J'espère que les deux équipes ne se cacheront pas trop, et ne laisseront pas le respect envers l’adversaire grandir trop. Il faut qu’elles jouent comme elles le font d’habitude : de manière rafraichissante, heureuse et entreprenante. Si c’est le cas, nous nous attendre à une belle finale. »



Quand on lui a demandé de donner un pronostic pour le vainqueur, l’ex-coach de l’OM a brandi un joker, tout en exprimant son penchant envers son ancien club. « C'est un match du même niveau. Je dirais que c'est 50-50. Parfois, vous avez également besoin d’un peu de réussite. Si le Bayern a cela, il gagnera le match ». Ce scénario aboutirait sur un sixième sacre continental des Bavarois. Beckenbauer avait été artisan des trois premiers dans les années 1970.