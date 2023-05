Pour Ancelotti, l’arrivée d’Haaland change tout pour City !

Un choc au sommet s’annonce à Santiago Bernabéu. Ce mardi, le Real Madrid affronte Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des Champions, un an après leur confrontation au même stade de la compétition. Après avoir échoué la saison passée, les Citizens voudront prendre leur revanche, en comptant notamment sur une nouvelle arme. Pep Guardiola a vu son équipe être renforcée par Erling Haaland lors du mercato estival. Présent en conférence de presse, Carlo Ancelotti a détaillé ce que la présence du Norvégien avait apporté à City.

« Manchester City est une équipe plus complète que l’année dernière »

« On sait que le match décisif sera le retour alors on espère prendre un petit avantage mardi soir. C'est à dire un résultat positif, mais aussi être bien dans le match, ne pas trop souffrir... Ce n'est pas uniquement le résultat. Manchester City est une équipe plus complète que l'an dernier. Ils avaient à l'époque un attaquant très dangereux, Gabriel Jesus, mais qui n'a pas les mêmes caractéristiques que Haaland. Le style de l'équipe n'a pas changé mais ils jouent peut-être un peu plus de ballons longs. C'est une opportunité de plus pour eux. »