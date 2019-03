Porto prend son quart

Quatre huitièmes de finale disputés et déjà trois équipes vainqueurs à l'aller éliminées ! La Roma n'a pas échappé à l'hécatombe mercredi sur la pelouse du FC Porto en Ligue des champions. Il faut dire que l'avantage acquis par la Louve dans la capitale italienne n'était pas énorme (2-1). Ce sont donc les Portugais qui ont eu le dernier mot au cours d'un match indécis qui a trouvé son dénouement en prolongation (3-1).

Tiquinho Soares a ouvert la marque, sur un centre devant la cage signé Moussa Marega (1-0, 26e). Daniele De Rossi a répondu sur penalty à cause d'un tacle bien maladroit de Militao (1-1, 36e). Moussa Marega, encore lui, a égalisé sur l'ensemble des deux matches d'une volée sur un centre de Corona (2-1, 52e), prolongeant la rencontre. Finalement, Alex Telles a transformé le penalty de la victoire suite à une intervention de l'arbitrage vidéo (3-1, 116e). La faute à un tirage de maillot coupable d'Alessandro Florenzi dans la surface.

Les Dragons sortent le demi-finaliste de la dernière C1 et retrouveront les quarts de finale de la compétition, quatre ans après leur dernière apparition à ce stade. Avec des gros comme le Real Madrid ou le PSG à la trappe, Porto rejoint Manchester United, Tottenham et l'Ajax. Autant de formations qui essaieront de profiter de cette édition ouverte pour pousser leur statut d'outsider le plus loin possible.