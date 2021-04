Porto : Pepe, l’inusable

Outre Pepe, ils ne sont que cinq à avoir disputé plus de 100 matchs dans la reine des compétitions européennes parmi les joueurs encore en lice en Ligue des champions : ses anciens coéquipiers madrilènes Sergio Ramos (128 matchs), Karim Benzema (127) et Toni Kroos (112), et les Munichois Thomas Müller (123) et Manuel Neuer (118). L’expérimenté défenseur international portugais (38 ans), qui va lui jouer son 104e match de C1 mardi soir contre Chelsea, est donc en très bonne compagnie.



On ne l’aurait pourtant pas forcément imaginé encore à ce niveau aujourd’hui à l’été 2017, quand il est parti libre du Real Madrid pour rejoindre Besiktas. Une expérience turque écourtée après une saison et demie, Pepe ayant décidé de rompre à l’amiable son contrat avec le club stambouliote, en grande difficulté financière. Mais il n’a donc pas tardé à rebondir et fait depuis le bonheur du FC Porto, où il s’était révélé 15 années plus tôt. Et il n’a plus cette image de joueur violent qui lui collait – justement - à la peau.



"Une référence pour tous les défenseurs"



"C'est un grand joueur, et une référence pour tous les défenseurs, confiait récemment à A Bola son ancien coéquipier chez les Dragons Felipe, aujourd’hui à l’Atlético. On sait qu’il est difficile de garder un très haut niveau quand on arrive à un certain âge, mais il y a des bons exemples dans le football actuel de joueurs très expérimentés qui sont toujours très performants. Alors, bien sûr, il n’est plus tout à fait le même physiquement, mais son expérience paie et fait toujours la différence."



Malgré les pépins physiques, comme ces douleurs à un pied qui lui avaient fait manquer plusieurs semaines de compétition à l’automne, ou ces soucis à un mollet qui ont failli l’empêcher de jouer contre Chelsea, Pepe est donc toujours là, et bien là. Le capitaine et patron du FC Porto avait d’ailleurs empêché les Blues d’aggraver la marque mercredi dernier à Séville, où son équipe s’était inclinée 2-0.



Pour le retour, toujours disputé en Andalousie en raison des restrictions sanitaires, celui qui a délivré une jolie passe décisive samedi à Tondela en championnat aura à cœur avec ses coéquipiers de réaliser un nouvel exploit, comme au tour précédent contre la Juventus, pour ses retrouvailles avec Cristiano Ronaldo. Avant d’espérer conserver, aux côtés de "CR7", le titre de champion d’Europe glané en France en 2016, il voudra donc encore une fois briller en Ligue des champions, une compétition qu’il a remportée à trois reprises avec le Real.

Conceição "confiant" malgré le retard de 2 buts :