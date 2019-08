Porto out, l'Ajax survit

C'est de bon augure pour la saison à venir. Ce 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, à l'image d'une édition précédente mémorable, a été riche en rebondissements. L'Ajax, l'un des héros du précédent exercice, était encore dans le coup et les champions des Pays-Bas se sont fait un petit peu peur face au PAOK Salonique (3-2). Après le match nul à l'aller (2-2), les Lanciers étaient menés au score suite au but d'un ancien du Feyenoord, Diego Biseswar (23e). Ils s'en sont sortis grâce à... trois penaltys, le premier manqué par Dusan Tadic (32e), les deux suivants transformés par le Serbe (43e, 85e). Entre temps, Nicolas Tagliafico avait mis son équipe à l'abri (79e), alors que Biseswar s'est offert un doublé pour du beurre (90e+4).

L'Ajax sera bien au rendez-vous du tour de barrage, avec un duel en vue contre l'Apoel Nicosie. Ce ne sera pas le cas du FC Porto, qui pensait avoir fait le plus dur en s'imposant il y a une semaine à Krasnodar (0-1). Mais l'équipe russe, où l'on retrouvait un certain Rémy Cabella, a sonné le stade du Dragon en menant rapidement 3-0, après 34 minutes de jeu. Les hommes de Sergio Conceiçao tenteront de revenir, mais ils ne pourront marquer que deux fois, par Ze Luis (57e) et Diaz (76e). C'est un début de saison catastrophique pour les Dragoes, battus à Gil Vicente en ouverture du championnat portugais (2-1).

Enfin, l'histoire de la soirée est venue d'Ecosse, où le Celtic s'est fait surprendre dans son antre par Cluj (1-1, 3-4). L'ancien Parisien Odsonne Edouard a pourtant donné l'avantage aux Hoops, pendant un temps, mais c'est un ancien Marseillais, Billel Omrani, qui a été le héros du match avec une passe décisive et un doublé en fin de match.