Pocchettino éteint la polémique Neymar

L'absence de Neymar en 8es de finale retour de Ligue des Champions face au FC Barcelone, mercredi soir, n'est pas "une décision". Pour Maurio Pochettino, c'est un fait. En conférence de presse le coach argentin a rappelé que l'attaquant brésilien est indisponible pour ce choc, même s'il a travaillé dur pour être présent. Alors que Neymar a raté quasiment un match décisif sur deux en C1 depuis son arrivée au PSG, Pochettino veut éteindre la controverse liée à la star auriverde.

"Le Barça ? Il faut vendre une image positive"

"Ce n'est pas une décision, c'est la réalité. L'état de forme Neymar ne lui permet pas d'être sur le terrain demain. Il a beaucoup travaillé afin de revenir en forme le plus tôt possible pour l'équipe. Le staff médical a beaucoup travaillé aussi pour qu'il revienne, on est triste parce qu'on était tous enthousiastes pour qu'il joue ce match. C'est un moment particulier pour lui. Il s'attendait à avoir récupéré pour cette rencontre mais il manquait quelques jours", a ainsi asséné l'Argentin en conférence de presse.

Alors que la défense du Barça est décimée et que le club catalan accuse un gros retard dans la double confrontation avec Paris en termes de score, Joan Laporta a étalé sa confiance. Le président nouvellement élu du club catalan voit son équipe réaliser de nouveau une "remontada" face au PSG. Pochettino a été sondé à ce sujet : "Je félicite déjà Joan Laporta. Je le connais bien, on a de bonnes relations. Le plus important, c'est de vendre une image positive. Il faut qu'on joue ce match en l'attaquant pour le gagner. C'est comme ça qu'on réfléchit, c'est comme ça qu'on a préparé ce match. Le Barça est une grande équipe, on connaît son niveau."