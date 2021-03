Après avoir réussi une belle remontada en demi-finales de Coupe du Roi face au FC Séville, le FC Barcelone ambitionne de faire de même à Paris, face au PSG, dans une semaine, mais a perdu Gerard Piqué en route. Héros des Blaugrana avec son but en fin de deuxième période qui a envoyé les deux équipes en prolongations, l'ancien joueur de Manchester United souffre d'une entorse du ligament latéral interne droit du genou droit, d'après un communiqué officiel émanant du staff médical de son club.

Piqué forfait à Paris, Info ou intox ?

La grande question reste posée : quelle sera la durée de son indisponibilité et surtout, participera-t-il au choc face au PSG en 8es de finale retour de la Ligue des Champions dans une semaine ? On sait que Piqué est d'ores et déjà forfait pour le match contre Osasuna samedi en Liga.

Info ou intox ? Nous le saurons très bientôt...