Pérez n’enterre pas la Super Ligue

Mercredi soir, alors que le projet de la Super League européenne est en lambeaux, Florentino Perez est apparu à la radio espagnole pour tenter d'expliquer ce qui s'est passé. Le président du Real Madrid et de la Super League affirme que le projet n'est pas tout à fait enterré.

"Le projet est en attente"

"J'ai la responsabilité que le Real Madrid soit un pionnier. S'il y a de l'argent, il y en a pour tout le monde. Le projet est en attente, a indiqué Florentino Perez à la Cadena Ser. Nous sommes tous ensemble, réfléchissant à l'avenir. La Juventus n'est pas partie. La chose fondamentale est que les matchs intéressent les jeunes."

"Je suis triste. Nous travaillons depuis trois ans pour ça. La Liga est intouchable, où il faut gagner de l'argent, c'est en semaine. Le format de la Ligue des Champions est obsolète et n'intéresse les gens qu'à partir des quarts de finale, a poursuivi Perez. La saison dernière, 650 millions ont été perdus avec ce format. Ce n'est pas ce qui qui marche. Nous avons mis au point un format où les équipes les plus importantes d'Europe jouent dès le début de la saison. On peut gagner plus l'argent là où les grands ne perdent pas en étant solidaires aux autres", a ajouté le dirigeant.