Pep Guardiola, le boss des finales

Si Pep Guardiola s'est affirmé comme un des meilleurs entraîneurs au monde, c'est autant grâce au jeu proposé par ses équipes que par sa capacité à remporter des trophées. S'il a gagné neuf championnats dans trois pays différents (la Premier League à trois reprises avec Manchester City, la Bundesliga trois saisons d'affilée avec le Bayern Munich et la Liga trois fois avec Barcelone), l'Espagnol s'est aussi constitué un incroyable palmarès dans les différentes coupes. Coupe du Roi, DFB-Pokal, FA Cup, EFL Cup mais aussi Coupe du Monde des clubs ou Ligue des Champions sur la scène internationale, rien ne lui résiste. Et c'est d'autant plus vrai quand ses hommes arrivent en finale. Si le Catalan n'a plus connu le succès sur la scène continentale depuis dix ans, son dernier revers dans la finale d'une compétition remonte aussi à 2011.

Pep Guardiola, c'est 93% de finales gagnées

Cette année-là, le FC Barcelone n'était pas parvenu à réaliser le triplé à cause d'une défaite face au Real Madrid de José Mourinho en finale de la Coupe du Roi (0-1). En prolongation, Cristiano Ronaldo avait marqué le seul but de la rencontre. A ce jour, c'est encore la seule défaite de Pep Guardiola dans une finale. Avant d'affronter Chelsea pour essayer de soulever la coupe aux grandes oreilles, le quinquagénaire présente un bilan de 14 victoires en 15 finales disputées (hors-Supercoupes). C'est tout simplement incroyable. La qualité de ses effectifs, son attention aux moindres détails ou sa gestion de la pression sont des justifications possibles à son rendement dans les moments de vérité. Alors que sa capacité à revenir sur le toit de l'Europe loin de Barcelone a été régulièrement remise en cause, sa faculté à briller dans les matchs décisifs est tout simplement impressionnante. En triomphant d'équipes comme Bilbao, Manchester United, Borussia Dortmund, Estudiantes, Santos, Raja Casablanca, Tottenham, Chelsea, Aston Villa, Watford ou Arsenal, Pep Guardiola s'est offert 14 coupes nationales ou internationales en plus de ses neuf championnats. S'il améliore ce total samedi contre Chelsea en enlevant la Ligue des Champions pour la troisième fois de sa carrière, alors qu'importe le jeu proposé, il sera définitivement tout proche des meilleurs entraîneurs de l'histoire.