« Pep est très intense et j’aime ça » confie Haaland

Erling Haaland est bien parti pour être le facteur X de Manchester City. Arrivé lors de l’intersaison en Angleterre, le Norvégien réalise une saison exceptionnelle sous les ordres de Pep Guardiola. Auteur de 52 buts en 52 rencontres toutes compétitions confondues, l’avant-centre est l’un des grands artisans du doublé Premier League-FA Cup de son équipe. Ce dernier peut définitivement rentrer dans l’histoire en participant au premier sacre du club en Ligue des Champions. Il faudra pour cela se défaire de l’Inter Milan ce samedi à Istanbul, en finale.

« Il est obsédé par les détails »

Avant ce défi, Erling Haaland s’est confié dans les colonnes d’AS. L’ancien du Borussia Dortmund a dressé un portrait élogieux de Pep Guardiola : « il a eu un impact important. Il est obsédé par les détails et j'aime beaucoup travailler avec lui au quotidien. Pep est très intense et j'aime ça. Il me parle toujours d'améliorer ces détails, de continuer à progresser. Ce sont de petites choses ici et là ». Espérons que ces détails portent leur fruit ce samedi.