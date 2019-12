Pelé peut trembler, Messi vise un de ses records en 2020

En 2019, Lionel Messi a encore connu une année riche en titres et en accomplissements de tous genres. L’attaquant argentin est allé chercher son sixième Ballon d’Or, ainsi qu’un Soulier d’Or et aussi des records de buts. Une belle moisson mais qui ne devrait pas le rassasier. En 2020, il devrait repartir à la chasse, avec en ligne de mire d’autres marques qu’on croyait inatteignables. Dont une appartenant à la légende du football brésilien, Pelé.



« La Pulga » totalise 618 buts avec sa formation du FC Barcelone. Dans toute l’histoire du football, il n’y a qu’un joueur qui est parvenu à assurer un meilleur total de réalisations au sein d’un seul et même club et c’est Pelé. Le triple champion du monde a cumulé 643 buts avec sa formation de Santos FC. Messi n’a que 25 pions supplémentaires à mettre pour l’égaler. C’est parfaitement dans ses cordes, vu qu’il tourne à 50 buts par année depuis au moins dix ans. S’il réussit ce pari, le génie argentin donnerait probablement un peu plus de crédit à l’idée selon laquelle il est le meilleur joueur de tous les temps.

Messi pourchasse aussi Giggs

Outre ce record de « O Rei », Messi peut aussi devenir en 2020 le joueur avec le plus de matchs sous le maillot du FC Barcelone. Il est à 62 rencontres de Xavi, le recordman en la matière. L’international albiceleste court aussi derrière Ryan Giggs, qui a la particularité d’avoir scoré durant seize saisons consécutives de Ligue des Champions. Le capitaine barcelonais n’est qu’à une unité derrière le Gallois. Enfin, avec 34 trophées à son compteur, le natif de Rosario peut espérer se rapprocher de Dani Alves, le joueur qui compte le plus de titres dans l’histoire du football (40). Avant d’éventuellement le battre en 2021.