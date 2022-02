Paris fait (presque) le plein avant le Real

Si le Real Madrid s'inquiète de plus en plus sur la capacité ou non de Karim Benzema à être remis à temps pour le huitième de finale aller de Ligue des champions prévu mardi face au Paris Saint-Germain (21h), les choses sont légèrement différente au sein de l'équipe parisienne. L'infirmerie est désormais pratiquement, à une exception près.

Toujours en délicatesse avec son mollet droit, Sergio Ramos s'entraîne de son côté et ne sera pas remis pour la rencontre face à son ancien club. Pour le reste, et selon L’Équipe, les choses vont dans le bon sens pour un Neymar qui devrait figurer dans le groupe que convoquera Mauricio Pochettino. Pratiquement aucune chance de voir le Brésilien être titularisé, mais une possibilité qu'il entre en jeu, ne serait-ce que quelques minutes.

Herrera revient aussi

Autre joueur dont l'état physique posait question, Ander Herrera pourrait également faire partie du groupe parisien. Touché à la cuisse, l'Espagnol devrait participer à l'entraînement collectif dominical. En fonction de ses sensations, une décision définitive sera prise par le staff.