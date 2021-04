Papin pessimiste pour le PSG avant le Bayern

Ancienne star du Bayern Munich, Jean-Pierre Papin connaît bien la mentalité bavaroise et estime que le club allemand est loin de baisser les bras dans l’optique de son quart de finale retour face au PSG. L'ancien attaquant a d’ailleurs averti les Parisiens sur l'état d'esprit allemand avant le choc.

"Ils ont les boules"

"Paris leur a peut-être mis un peu le doute, mais, dans leur tête, ils sont persuadés que tout est possible, a confié au journal Le Parisien celui qui a joué au Bayern entre 1994 et 1996. Ils ont tous les boules d’avoir perdu le match aller. Mais ils sont convaincus qu’ils auraient dû gagner 6-3. Et que si ça n’a pas voulu rentrer à l’aller, ça peut rentrer au retour."

Papin ajoute que le Bayern se méfie surtout d'un seul joueur : "Après, ils savent aussi que s’ils n’ont pas un mec qui va aussi vite que Mbappé, ça peut être compliqué, a encore asséné l'ancien Ballon d’Or. Non seulement il va vite, finit bien, mais il enchaîne les prestations de haut niveau et garde la tête sur les épaules. Les buts qu’il vient de mettre à Barcelone et Munich, cela n’arrive pas souvent". Le Bayern n'a pas vraiment de quoi être optimiste. Jamais dans l’histoire de la Ligue des Champions, une équipe qui s’est inclinée sur le score de trois buts à deux à domicile au match aller n’a réussi à se qualifier pour le tour suivant.