L’OM a étiré mercredi soir sa longue série de défaites en Ligue des Champions. A domicile, le vice-champion de France s’est incliné contre le FC Porto (0-2). Un nouvel accroc que les Phocéens essayé de digérer tant bien que mal, en tentant de se projeter dès maintenant vers le rendez-vous contre l’Olympiakos, qui sera décisif pour la qualification en Ligue Europa.



Alvaro Gonzalez (défenseur de l’OM sur RMC Sport) : « C’est difficile, parce qu’on n’a pas bien joué. Les matches de Ligue des Champions se jouent sur des détails et cela s’est encore vu. On doit accepter la supériorité en face. Le pénalty concédé nous a fait mal. Il nous reste encore deux matches de Ligue des Champions, il faut essayer d’assurer cette place en Ligue Europa. Maintenant qu’on est éliminés, la seule chose qui nous reste à penser c’est de gagner le match contre l’Olympiakos. Pas seulement pour la Ligue Europa, mais pour la fierté, notre amour-propre et pour finir sur une bonne note. »



André Villas-Boas (entraineur de l’OM sur RMC Sport) : « Il y a eu de la malchance sur le but qu’on concède. On ne le méritait pas. Parce qu’on faisait les bien choses. Le match était équilibré à ce moment-là, et l’équipe qui marquait la première allait prendre une option. Ils ont eu la réussite de leur côté. Et quand la dynamique est tellement négative, des choses comme ça qui arrivent. On a ensuite fait rapidement les changements pour essayer de revenir dans le match, avec l’entrée de Payet, de Benedetto et de Cuisance. Mais bon, sur le deuxième but, on est fautifs. On pouvait l’éviter. Ça a tué le match, mais on a continué à batailler, avec un bon état d’esprit et de bonnes opportunités. Et au final, c’est une compétition à oublier pour nous. Si on va jouer pour la Ligue Europa ? Oui, car on ne peut terminer comme ça. J’espère qu’on obtiendra cette 3e place, car on a travaillé dur. On doit aller la chercher. 13e défaite consécutive ? Les statistiques, c’est du passé. Je m’en fous. »



Valère Germain (attaquant de l’OM sur Téléfoot) : « C’est difficile car on enchaine une quatrième défaite. On voulait vraiment gagner ce soir. On a fait une première plutôt cohérente par rapport aux trois premiers matches. Mais on prend ce but avant la mi-temps sur un coup du sort. Derrière, il y a les rouges et ils marquent sur penalty pour tuer les espoirs (…) Il y a un peu de tout, de la colère, de la frustration car on aurait mérité de rentrer avec autre chose qu’être mené à la pause. On avait mis de l’intensité mais on a encore eu du mal à se créer des occasions. Il va falloir travailler l’animation offensif et montrer plus de caractère. Il faut que les onze joueurs fassent plus pour que les attaquants puissent avoir des occasions. »