Après avoir vécu un véritable de grâce en raison d’un début de championnat canon, Igor Tudor commence à être confronté à ses premières tempêtes en tant que coach de l’OM. Déjà chahuté dimanche par certains journalistes à la suite du troisième revers consécutif enregistré en Ligue 1, le coach croate vient d’être tancé par l’un de ses prédécesseurs à la barre technique marseillaise.



C’est Rolland Courbis qui s’est permis de critiquer Tudor. Même s’il lui reconnait des qualités, il se dit très étonné par son entêtement concernant quelques choix tactiques. « Tudor peut très bien réussir une année à l’OM. Le problème est que je ne suis pas d’accord dans ce que l’on appelle réussir. On a pu voir qu’il a mis en place une organisation en 3-4-2-1 et qu’il n’en change pas», a-t-il regretté sur RMC Sport.

Tudor critiqué pour sa défense à trois

« Quelle que soit la situation, les blessures, les expulsions ou autres évènements de jeu, Tudor reste avec trois arrières centraux. Il a fait l’exploit de mettre Nuno Tavares arrière central gauche », a ajouté celui qui a entrainé l’OM entre 1997 et 1999.



Pour finir, et avec le sens de l’humour qui le caractérise, Courbis a lâché : « Il y a des évènements qui peuvent vous faire terminer avec deux centraux. Il n’y a aucun règlement qui l’interdit. On n’est pas obligé de finir avec trois centraux ». Des remarques intéressantes, mais qui ne devraient pas empêcher le coach olympien d’aligner une nouvelle fois une défense à trois, ce mercredi lors du match décisif de Ligue des Champions contre l’Eintracht.