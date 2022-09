OM - Tudor : "Que ce soit une fête du football"

Lancer la dynamique en Europe pour confirmer celle de Ligue 1. Invaincu depuis l'entame de la saison sur le plan national et co-leader avec le PSG, l'OM s'apprête à défier l'Eintracht Francfort pour le compte de la 2ème journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions (mardi, 21 heures). Une semaine après le revers concédé à Tottenham (2-0), le club phocéen aspire évidemment à obtenir un résultat positif face à l'actuel 11ème de Bundesliga, qui demeure une "une équipe forte, avec de bons joueurs" aux yeux d'Igor Tudor.

Guendouzi : "Je sais que nos supporters vont bien se comporter"

Alors que le contexte s'annonce très tendu autour de l'Orange Vélodrome - les autorités attendent au moins 5 000 allemands sans billets - le coach croate et Mattéo Guendouzi ont lancé un appel au calme à la veille de cette opposition classée à hauts risques. "On sait que le public sera là pour nous pousser. J’espère qu’il n’y aura pas de débordements comme pour Nice-Cologne. Mais je sais que nos supporters vont bien se comporter et nous aider à décrocher les 3 points", a confié le milieu de terrain, jugeant que ce match ne sera "pas primordial" pour l'avenir européen de l'OM dans la reine des compétitions européennes.

Balerdi sera titulaire, forte attente envers Sanchez

Le natif de Split, qui évoluera pour la 2ème fois en tant que coach en Ligue des Champions - et a confirmé la titularisation de Leonardo Balerdi en défense - a appelé les supporters à un soutien important et pacifique. "J’invite les supporters à ce que ce soit une fête du football. Le match sera suivi à travers le monde, il faut vraiment que les supporters parviennent à soutenir le club et montrer que ce sont de bons supporters. Je suis sûr que ce sera le cas et j’espère qu’on parviendra à décrocher un bon résultat", a-t-il affirmé. Alexis Sanchez, suspendu face aux Spurs et dont Tudor "attend beaucoup" pourrait aider l'OM à obtenir une première victoire à domicile en C1 depuis 2 ans. A l'époque, le club phocéen, éliminé de la phase de groupes avec 3 points, s'était imposé face à l'Olympiakos (2-1).