OM : Tudor et Payet veulent du sérieux contre Tottenham

. Mercredi, c'est face au Tottenham d'Hugo Lloris et Harry Kane que le club phocéen va avoir l'opportunité de s’étalonner sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium (21 heures). Ce sera sans Alexis Sanchez, qui va purger un match de suspension après avoir été exclu avec l'Inter la saison passée dans la reine des compétitions européennes, mais les forces en présences seront importantes tout de même. Si il n'est pas certain de débuter comme titulaire, Dimitri Payet a livré une analyse claire avec en tête la dernière campagne de Marseille en C1 lors de laquelle le club avait été éliminé en phase de groupes avec 3 points au compteur et une place de quatrième."On aspire à faire beaucoup mieux. Si on arrive à être à notre niveau, on pourra faire de meilleures choses, mieux qu'une troisième ou quatrième place", a clamé le joueur qui s'est estimé à 100% alors qu'il a manqué le match à Auxerre, samedi, en raison d'une douleur au mollet ., a également jugé Payet en référence aux Spurs.Igor Tudor, lui, s'est confié à propos de la "meilleure compétition du monde". Et le natif de Split n'a pas l'intention de venir en spectateur face à son ancien partenaire, Antonio Conte. "Tottenham est là pour gagner. Demain, on va essayer de faire de notre mieux et voir ce qu'il peut arriver., a-t-il prévenu. Des actes seront attendus sur le terrain avec l'espoir de lancer de la meilleure manière possible la campagne européenne de l'OM.