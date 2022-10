OM : Tudor a vu "beaucoup de choses positives" contre Francfort

⏱ 90’+3⎪#SGEOM 2️⃣-1️⃣

🏁 Fin du match.



Nos 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 s’inclinent à Francfort, l’issue du 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗗 se jouera le 01/11 à l’@orangevelodrome.

📆 Rendez-vous samedi à Strasbourg pour la 1️⃣3️⃣ème journée de @Ligue1UberEats. pic.twitter.com/wZ6EWteL5d



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 26, 2022

: "La déception est grande. On fait une mauvaise entame. On arrive à revenir au score. Ce sont les détails qui nous ont fait perdre ce soir. Je ne pourrais pas l'expliquer, je dirais un petit manque de réalisme devant le but. C'est frustrant de perdre ici avec un match qui n'a pas été mauvais dans l'ensemble.: "Franchement, on prend du plaisir. On a lutté, c'était compliqué en deuxième période. On a su tenir. On peut être fiers de nous. On a joué avec nos forces en restant ensemble. On a su marquer nos actions, on ne s'est pas jetés. On a fait ce qu'il fallait et on peut être fiers de nous.: "Pourquoi ça n'a pas marché ce soir ? Je ne sais pas, c'est compliqué. On fait une entame très moyenne, on prend un but, on réagit bien et derrière on en reprend un sur des fautes d'inattentions. C'est bien joué de leur part. On a essayé de pousser, de jouer comme on pouvait jouer. Ça n'a pas marché. Il faut se dire qu'on aura une finale à jouer contre Tottenham. Il faut passer à autre chose, vite, il faut swticher vite car il y a un match ce week-end et le match de la semaine prochaine s'annonce comme une finale.: "Mon équipe méritait mieux. Je pense que cela a été un match équilibré si vous regardez les occasions, le déroulement du match. Je suis satisfait de l'équipe sauf sur le début de match lors duquel on a été trop mous, pas assez durs dans les duels et on a concédé le but trop tôt. En attaque, on a eu quelques occasions, au début du match, c'était bien. Même en deuxième mi-temps on a essayé, on a su créer des occasions pour marquer.