OM - Rongier : "Le rouge nous a tués"

40 – Marseille a connu sa 40e défaite en Ligue des Champions (en 74 matches), s’inclinant à 15 reprises lors de ses 16 dernières rencontres dans la compétition. Malmené. #TOTOM pic.twitter.com/NUaNR0tUi0

— OptaJean (@OptaJean) September 7, 2022

C'était un match difficile. Nous jouions contre une très bonne équipe, qui a visiblement fait un très bon début de saison cette année. C'est difficile. Un match à domicile en Ligue des Champions, on voulait commencer fort et décrocher la victoire, ce qu'on a fait en deuxième mi-temps. Nous avons dû creuser en profondeur et continuer à frapper à la porte et, heureusement, Richie

(

Richarlison, ndlr)

est apparu avec quelques buts".

: "On est frustré car on a vu qu'à 11 contre 11 on faisait jeu égal voire on dominait la partie donc il y a énormément de regrets. Même à 10 contre 11 on aurait pu revenir d'ici avec un résultat et on n'a pas su rester suffisamment concentrés pour ne pas encaisser de but. On savait qu'en jouant avec de l'intensité on pouvait rivaliser avec ce type d'équipe mais c'est clair que notre première période a été bonne.Dans cette compétition, si on veut exister, il faut gagner à domicile donc ça passera par une victoire face à Francfort" (mardi, ndlr).: "Oui bien sûr il y a de la frustration après la première période qu'on réalise. Le rouge change le match. On était bien en première mi-temps, on faisait jeu égal voire même mieux. On avait le ballon, la possession. On a vu qu'on pouvait les mettre en difficulté avec des frappes, des centres et puis le rouge change le match.. Le carton est justifié mais c'est un fait de jeu énorme. Surtout à l'extérieur contre Tottenham. Il faut retenir la première mi-temps qu'on a faite, on a été les chercher haut, on a mis de l'impact. Ils n'ont pas pu développer leur jeu même si on savait qu'ils allaient être forts en contre-attaque. À part la frappe de Kane, ils n'ont rien fait. Je pense que depuis le début de saison on montre un beau visage et il va falloir continuer comme ça dès samedi contre Lille".: (énervé ou fier de ses joueurs ?) "Les deux, je pense qu'on a réalisé un bon match ici.. Le carton rouge ? Du banc je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas juger ça".