OM - Longoria : "Un groupe très ouvert"

Sur le papier, l'OM peut souffler. Le club phocéen a hérité d'un groupe abordable, le D, et devra affronter l’Eintracht Francfort, Tottenham et le Sporting Club Portugal dans la Ligue des Champions version 2022-2023. Présent dans le chapeau 4 lors du tirage, l'effectif entraîné par Igor Tudor aurait pu dans le pire des cas se retrouver à la place du Viktoria Plzen dans le groupe de la mort - le C - avec le Bayern Munich, le FC Barcelone et l'Inter Milan.

"L'obligation" d'être compétitifs dans la Ligue des Champions

Ainsi, Marseille devrait avoir pour ambition légitime de retrouver les 8èmes de finale de la compétition pour la première fois depuis la saison 2011-2012, lors de laquelle le club avait été éliminé par le Bayern Munich, futur vainqueur, en quart de finale du tournoi (4-0 en score cumulé). "Nous sommes contents d’être ici et surtout d’être compétitifs, c’est notre obligation dans cette compétition avec notre histoire. On considère que c’est un groupe très ouvert, avec trois bonnes équipes", s'est exprimé le président Pablo Longoria, dans des propos relatés par RMC Sport.



Unique club français à avoir remporté la compétition, il y a déjà 30 ans, Marseille ne possède pas un bilan positif sur ses dernières apparitions. En effet, il n'a gagné qu’un seul match sur les quinze derniers disputés. Pas de quoi refroidir l'enthousiasme de Longoria. "Tottenham est une équipe forte, on l’a vu en fin de saison dernière avec la révolution de Conte. Le Sporting est une équipe qui joue très bien au football et Francfort, champion de la Ligue Europa, est une équipe compétitive, habituée à jouer l’Europe. Cela va être un groupe avec beaucoup d’émotions et beaucoup de suspense", s'est-il avancé.