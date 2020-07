Deuxième du championnat de France de Ligue 1 version 2019-2020, l’Olympique de Marseille s'est bien préparée à sa saison jusqu'ici avec des victoires contre le FC Pinzgau (5-1) et Heimstetten (6-1). Arrivé en tant que recrue en provenance du Havre, Pape Gueye s'est montré à son avantage dans l'équipe phocéenne lors de ces rencontres.

"C'est un rêve d'être dans une équipe qui joue la Champions League. Ils ont fait du bon travail l'année passée, j'ai suivi pratiquement tous les matches. C'est un rêve en plus de jouer pour l'Olympique de Marseille, au Stade Vélodrome où je n'ai jamais eu la chance de jouer. On m'en a parlé et c'est un rêve", a-t-il indiqué dans un entretien accordé au site officiel du club phocéen.En outre, il a parlé des différences entre son passé au Havre et sa découverte d'un niveau plus élevé, à Marseille. ". Je pense avoir fait le bon choix pour progresser", a jugé le joueur.