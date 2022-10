OM - Guendouzi : "De très bonnes choses pour la suite"

⏱90’ | #SCPOM 0️⃣-2️⃣

C'est TER-MI-NÉ 🫡

Vainqueurs à deux reprises face au @Sporting_CP, nos Olympiens sont désormais 2e de leur groupe avant de se déplacer à @Eintracht ⚡️ pic.twitter.com/lWgPm2BZij



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 12, 2022

: "Oui, je pense que la victoire est méritée. (…) On a mis du rythme. Quand on arrive à mener 2-0, il faut savoir gérer.Défensivement on a commis aucune erreur. On sait que dans les matchs comme ça, il faut savoir être tueur. On aurait pu en mettre plus ce soir.: "La bataille n'est pas encore terminée. Il reste encore deux matchs.. En championnat, on a loupé notre dernier match (défaite contre Ajaccio, ndlr), mais on va continuer à travailler".: "On peut se satisfaire de cette performance après il y a encore ce fait de jeu qui aide bien avec ce carton rouge, on ne va pas se le cacher mais on le provoque. Ce sont des signaux positifs. C'était très important de confirmer, on a 6 points et en plus avec la manière donc on est très contents. A ce niveau, on sait qu'il faut tout donner que ce soit physiquement ou tactiquement. Il n'y a pas eu trop de déchets ce soir, on a été costauds et on a bien étudié leur jeu.: "On savait que c'était un match vraiment important parce qu'on avait que 3 points et ils étaient les premiers du classement. Donc on avait vraiment à cœur de gagner cette rencontre et je crois qu'on a réalisé une très bonne partie, on est resté vraiment concentrés de la première à la dernière minute. Il va falloir continuer encore, on a un match important dimanche (face au PSG en Ligue 1, ndlr)(Pas beaucoup de points faibles à l'OM ?) "Ce qu'on a bien corrigé c'était par rapport au match aller, le début de match. Dès le début. A Francfort, ce sera peut-être le match qui te donnera la qualification donc on va déjà bien préparer le match du PSG et on verra pour la suite."