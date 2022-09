OM - Francfort : Trois arrêtés pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône

Ce sera un match attendu. Mardi, l'OM défiera l'Eintracht Francfort pour le compte de la 2ème journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions sur la pelouse de l'Orange Vélodrome (21 heures). Sur le plan sportif, ce match sera important car il opposera deux formations en quête de succès après la défaite du club phocéen à Tottenham (2-0) et celle subie par les coéquipiers de Kevin Trapp et Randal Kolo Muani contre le Sporting (0-3).

Une rencontre classée à hauts risques

Dans les tribunes et autour du stade, cela s'annonce tendu alors que la rencontre est classée à hauts risques, comme l'indique La Provence. Le parcage réservé aux fans allemands sera plein : 3 300 supporters encadrés par 40 stewards. Sans compter les supporters de l'Eintracht qui vont se rendre à Marseille sans billet (près de 2 000 d'après une estimation des dirigeants allemands). Ce vendredi, au lendemain des graves incidents survenus avant Nice-Cologne, la préfecture des Bouches-du-Rhône a pris trois arrêtés afin de limiter un nouvel épisode éventuel de violences.



Le préfet a décidé d'interdire la vente à emporter de boissons alcoolisées " le mardi 13 septembre 202 2 de 1 4 h00 à

2 1 h 00, dans le s 1 er , 2 ème , 6 ème et 7 ème arrondissements de la commune de Marseille". Le second arrêté est centré sur l'accès, le stationnement et la circulation autour du stade " à toute pers onne se prévalant de la qualité de supporter de l’Eintracht Francfort ". D e 10h00 à 23h59 seuls les supporters " à bord d’autocars et d’autobus placés sous escorte policière" seront autorisés à rejoindre le stade du club phocéen.



Aussi, d u lundi 12 septemb re 2022 à 12h00 au m ardi 13 septembre 2022 à 2h00, "il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Eintracht Francfort ou se comportant comme tel, de circuler ou de stationner sur la voie publique dans les 1 er , 2 ème , 6 ème et 7 ème arrondissements" à Marseille. La Provence indique que 58 000 billets ont été vendus et la commercialisation devrait être arrêtée prochainement. D'ici là, l'OM défiera Lille, samedi à l'Orange Vélodrome pour le compte de la 7ème journée de Ligue 1 (21 heures).