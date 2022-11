L’OM n’a remporté qu’un seul de ses six derniers matches, toutes compétitions confondues. Un vrai passage à vide et dont Igor Tudor en porte en grande partie la responsabilité. Encensé de toutes parts il y a encore quelques semaines, le Croate voir les critiques à son endroit se multiplier depuis quelques jours. Les supporters de l’équipe, les observateurs neutres et les anciens du club s’acharnent tous sur lui.

« Tudor n’a pas de plan B »

Souleymane Diawara, passé par l’OM entre 2009 et 2014, fait partie de ceux qui ont émis des réserves envers Tudor. Il ne comprend pas du tout où il veut aller. « Contre Francfort, je n’ai pas compris les choix du coach, a-t-il confié à L’Equipe, notamment la sortie de Guendouzi. Après, je ne suis pas forcément objectif car j’aime beaucoup ce petit. Mais, tactiquement, je n’ai pas l’impression que Tudor ait un véritable plan B ». Des propos qui abondent dans le même sens que ceux tenus récemment par Rolland Courbis, l’ancien coach marseillais.



Même s’il n’est pas rassuré par Tudor, le Sénégalais veut quand même croire en un réveil prochain des Phocéens. Et pourquoi pas dès mardi lors de la réception de Tottenham dans un match décisif de Ligue des Champions. « Pour Tottenham, je suis très optimiste, l’OM peut rêver. Les joueurs peuvent le faire, ils vont le faire. Les ingrédients sont simples. Il n’y a pas de recette magique, c’est une finale, pour la qualification, les onze qui vont jouer devant le public du Vélodrome vont être à 200%. Le Vélodrome a son rôle à jouer. Les Anglais, ils peuvent paniquer », a confié le champion de France 2010.